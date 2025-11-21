Karaoké séniors Salle des fêtes Audenge
Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde
Le vendredi 21 novembre, de 14H30 à 17H, la salle des fêtes accueillera un nouveau goûter-karaoké dédié aux séniors, organisé par le CCAS et le SAD de la Ville d’Audenge.
Un après-midi placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.
Les plus audacieux pourront pousser la chansonnette, pendant que les autres encourageront leurs amis dans une ambiance chaleureuse.
Et pour accompagner les mélodies, un goûter gourmand viendra adoucir les voix.
Gratuit Ouvert aux 60 ans et plus.
Venez nombreux chanter, rire et profiter d’un moment festif inoubliable. .
Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 08 73
