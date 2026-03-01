Karaoké show Salle des fêtes Champagnac
Karaoké show Salle des fêtes Champagnac samedi 28 mars 2026.
Karaoké show
Salle des fêtes Le bourg Champagnac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 22 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Montez sur scène, le micro est à vous ! Venez participer à un karaoké show animé par Tom CRC Animations, avec dîner et pass soirée disponibles.
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Salle des fêtes Le bourg Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21 comitedesfetesdechampagnac@gmail.com
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English :
Get on stage, the microphone is yours! Join us for a karaoke show hosted by Tom CRC Animations, with dinner and evening passes available.
L’événement Karaoké show Champagnac a été mis à jour le 2026-03-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge