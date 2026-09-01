UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Karaoké social club Maison solidaire Kermarron Douarnenez

vendredi 18 septembre 2026 · Maison solidaire Kermarron · Douarnenez

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Maison solidaire Kermarron
Adresse
29B Rue Charles de Foucauld
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Karaoké social club

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18 23:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Un karaoké avec des musicien.ne.s en chair et en os. Inscriptions dès 20h30.   .

Maison solidaire Kermarron 29B Rue Charles de Foucauld Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 31 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké social club Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)