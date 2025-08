Karaoké « soirée bretonne » Chanteuges

Karaoké « soirée bretonne » Chanteuges jeudi 14 août 2025.

Karaoké « soirée bretonne »

chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Soirée karaoké, soirée bretonne avec galettes salées et crêpes sucrées. Chez Chistiane et animé par David Saint-Germain.

A partir de 19h30

.

chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87 mairie.chanteuges@wanadoo.fr

English :

Karaoke evening, Breton evening with savoury galettes and sweet crêpes. Chez Chistiane, hosted by David Saint-Germain.

From 7.30pm

German :

Karaoke-Abend, bretonischer Abend mit salzigen Galettes und süßen Crêpes. Bei Chistiane und moderiert von David Saint-Germain.

Ab 19.30 Uhr

Italiano :

Serata karaoke, serata bretone con galette salate e crêpes dolci. Da Chistiane e condotta da David Saint-Germain.

Dalle 19.30

Espanol :

Velada de karaoke, velada bretona con galettes saladas y crêpes dulces. En Chistiane’s y presentado por David Saint-Germain.

A partir de las 19.30 h

