Karaoké, soirée dansante Badecon-le-Pin
Karaoké, soirée dansante Badecon-le-Pin samedi 21 mars 2026.
Karaoké, soirée dansante
Badecon-le-Pin Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’APE vous donne rendez vous à Badecon le Pin pour une soirée karaoké animée par Bruno Parny.
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Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 38 64 52 aperpi36200@gmail.com
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English :
The APE invites you to Badecon le Pin for an evening of karaoke hosted by Bruno Parny.
L’événement Karaoké, soirée dansante Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée de la Creuse