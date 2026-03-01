Karaoké, soirée dansante

Badecon-le-Pin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’APE vous donne rendez vous à Badecon le Pin pour une soirée karaoké animée par Bruno Parny.

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Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 86 38 64 52 aperpi36200@gmail.com

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English :

The APE invites you to Badecon le Pin for an evening of karaoke hosted by Bruno Parny.

L’événement Karaoké, soirée dansante Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée de la Creuse