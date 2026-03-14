Karaoké soirée Salle des fêtes Peyrière
Karaoké soirée Salle des fêtes Peyrière samedi 21 mars 2026.
Karaoké soirée
Salle des fêtes Place de la mairie Peyrière Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’association N’Joy Zumba vous propose une soirée karaoké avec buvette et restauration. Venez passez un agréable moment, l’entrée est de 5 euros, vous trouverez un parking libre pour l’évènement.
L’association N’Joy Zumba vous propose une soirée karaoké avec buvette et restauration. Venez passez un agréable moment, l’entrée est de 5 euros, vous trouverez un parking libre pour l’évènement. .
Salle des fêtes Place de la mairie Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 11 41 74
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English : Karaoké soirée
The N’Joy Zumba association is organizing a karaoke evening with refreshments and food. Come and have a good time, admission is 5 euros, and there’s free parking for the event.
L’événement Karaoké soirée Peyrière a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Lauzun