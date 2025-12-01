Karaoké spécial Noël Au petit baz’ar Saint-Front

Karaoké spécial Noël

Au petit baz’ar 2 montée du fournil Saint-Front Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Karaoké de Noël. Venez chanter, danser? et rire lors de cette soirée sur vos musiques préférées.

Costumes et pulls de Noel bienvenus.

Sur place: cocktail de Noel, planches de charcuterie et fromage…

Au petit baz’ar 2 montée du fournil Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06

English :

Christmas karaoke. Come and sing, dance and laugh along to your favorite tunes.

Christmas costumes and sweaters welcome.

On site: Christmas cocktails, charcuterie and cheese boards…

