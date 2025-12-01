Karaoké spécial Noël Au petit baz’ar Saint-Front

Karaoké spécial Noël Au petit baz’ar Saint-Front samedi 20 décembre 2025.

Karaoké spécial Noël

Au petit baz’ar 2 montée du fournil Saint-Front Haute-Loire

Début : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20

Karaoké de Noël. Venez chanter, danser? et rire lors de cette soirée sur vos musiques préférées.
Costumes et pulls de Noel bienvenus.
Sur place: cocktail de Noel, planches de charcuterie et fromage…
Au petit baz’ar 2 montée du fournil Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 32 06 

English :

Christmas karaoke. Come and sing, dance and laugh along to your favorite tunes.
Christmas costumes and sweaters welcome.
On site: Christmas cocktails, charcuterie and cheese boards…

