Karaoké spécial Noël Au petit baz’ar Saint-Front

Au petit baz'ar 2 montée du fournil Saint-Front Haute-Loire
Début : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
Karaoké de Noël. Venez chanter, danser? et rire lors de cette soirée sur vos musiques préférées.
Costumes et pulls de Noel bienvenus.
Sur place: cocktail de Noel, planches de charcuterie et fromage…
+33 4 71 56 32 06
English :
Christmas karaoke. Come and sing, dance and laugh along to your favorite tunes.
Christmas costumes and sweaters welcome.
On site: Christmas cocktails, charcuterie and cheese boards…
L’événement Karaoké spécial Noël Saint-Front a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal