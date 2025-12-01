Karaoké spécial pull moche Le Champ Commun Augan

Karaoké spécial pull moche

Le Champ Commun 1 Rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 21:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Enfilez vos pulls les plus kitchs et venez chanter dans une ambiance déjantée avec Timbre FM et une équipe de joyeux·ses chanteur·euses amateur·ices, venue spécialement pousser la chansonnette, sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Allez, on se chauffe les cordes vocales pour finir en un seul chœur !

Karaoké spécial pull moche au Champ Commun, avec Timbre FM

Entrée libre, restauration sur place, dès 21h

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

Le Champ Commun 1 Rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

English :

L’événement Karaoké spécial pull moche Augan a été mis à jour le 2025-12-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande