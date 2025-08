Karaoké Summer Session au Poney Fringant à Saou Au poney fringant Saou

Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Début : Vendredi 2025-08-08 21:00:00

On fête le coeur de l’été et notre nouvelle carte de cocktails avec une grande soirée karaoké ! prépares ta voix, ta tenue de lumière, la scène t’attend , le public te réclame !!

Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

English :

We’re celebrating the heart of summer and our new cocktail menu with a big karaoke night! Get your voice ready, get your lights on, the stage is waiting for you, the audience wants you!

German :

Wir feiern den Hochsommer und unsere neue Cocktailkarte mit einem großen Karaoke-Abend! Bereite deine Stimme und dein Licht-Outfit vor, die Bühne wartet auf dich, das Publikum will dich!

Italiano :

Festeggiamo il cuore dell’estate e il nostro nuovo menu di cocktail con una grande serata di karaoke! Preparate la vostra voce e il vostro impianto di illuminazione, il palco vi aspetta e il pubblico vi reclama a gran voce!

Espanol :

Celebramos el corazón del verano y nuestra nueva carta de cócteles con una gran noche de karaoke! Prepara tu voz y tu equipo de luces, ¡el escenario te espera y el público clama por ti!

