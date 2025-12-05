Karaoké Salle des Arcades Tournus
Karaoké Salle des Arcades Tournus vendredi 5 décembre 2025.
Karaoké
Salle des Arcades Le Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
Date(s) :
2025-12-05
UN KARAOKE POUR LE TELETHON A TOURNUS
Une innovation cette année pour le téléthon à TOURNUS avec un karaoké à la salle des arcades du PAS-FLEURY ! Ce sera vendredi 5 décembre, à partir de 19 H, entrée gratuite avec Mijo’Anim et la participation de chanteurs et chanteuses qui se sont déjà produits dans des karaokés de la région! Mais c’est ouvert aussi à tous si vous avez envie de chanter vous aurez les paroles qui défilent sur un écran et la musique pour vous accompagner mais si vous préférez vous pouvez simplement écouter en passant une bonne soirée ! Une buvette avec une restauration vous sera proposée sur place avec assiette de charcuterie, fromage, tarte et 1 bouteille d’eau .
Salle des Arcades Le Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 47 62 08
English : Karaoké
German : Karaoké
Italiano :
Espanol :
L’événement Karaoké Tournus a été mis à jour le 2025-11-05 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II