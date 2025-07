karaoké Visan

879 RTE DE BOUCHET Visan

Tarif : 19 EUR

18 juillet 2025 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Vendredi 18 Juillet Soirée Karaoké



Ouvert à tous !



Venez montrer vos talents de chants et ainsi faire découvrir à tous, cette star cachée en vous lors de notre soirée KARAOKE animée par Anaïs !

879 RTE DE BOUCHET Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

English :

Friday, July 18: Karaoke night



Open to all!



Come and show off your singing talents and let everyone discover the star hidden inside you at our KARAOKE evening hosted by Anaïs!

German :

Freitag, 18. Juli: Karaoke-Abend



Offen für alle!



Zeigen Sie Ihr Gesangstalent und entdecken Sie den Star in Ihnen bei unserem Karaoke-Abend, der von Anaïs moderiert wird!

Italiano :

Venerdì 18 luglio: serata karaoke



Aperta a tutti!



Venite a mostrare il vostro talento canoro e lasciate che tutti scoprano la stella nascosta in voi alla nostra serata KARAOKE condotta da Anaïs!

Espanol :

Viernes 18 de julio: Noche de karaoke



Abierto a todos



Ven a demostrar tus dotes de cantante y deja que todo el mundo descubra la estrella que llevas dentro en nuestra noche de KARAOKE presentada por Anaïs

