KARAOQUIZZ Cazilhac
KARAOQUIZZ Cazilhac vendredi 11 avril 2025.
KARAOQUIZZ
385 Chemin Du Fesquet Cazilhac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-11
fin : 2025-07-11
Date(s) :
2025-04-11 2025-05-09 2025-06-06 2025-07-11 2025-08-01 2025-09-12
Le KaraoQuizz du Golf Guinguette vous invite à venir pousser la chansonnette à partir de 19h, en solo, entre amis, en famille…
Un Quizz à thème, accompagné d’un blind test sera animé. Que les meilleurs gagnent !!!
Restauration et buvette sur place.
.
385 Chemin Du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com
English :
The KaraoQuizz at Golf Guinguette invites you to sing along from 7pm, solo, with friends or family?
A themed Quizz, accompanied by a blind test, will be held. May the best performers win!
Catering and refreshments on site.
German :
Das KaraoQuizz des Golf Guinguette lädt Sie ein, ab 19 Uhr allein, mit Freunden oder der Familie zu singen
Es wird ein Themenquiz mit Blindtests veranstaltet. Mögen die Besten gewinnen!
Verpflegung und Getränke vor Ort.
Italiano :
Il KaraoQuizz al Golf Guinguette vi invita a venire a cantare dalle 19.00, da soli, con gli amici o con la famiglia?
Ci sarà un quiz a tema e una prova al buio. Che vincano i migliori!
Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
El KaraoQuizz del Golf Guinguette le invita a venir a cantar a partir de las 19.00 horas, solo, con amigos o en familia..
Habrá un concurso temático y una prueba a ciegas. ¡Que ganen los mejores!
Catering y refrescos in situ.
L’événement KARAOQUIZZ Cazilhac a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 ADT34