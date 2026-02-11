Karatoké

Salle des fêtes Saint-Bazile Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Venez déguisés ! Venez vous amuser! Si vous aimez la tartiflette et la musique cette soirée est faite pour vous.

Au menu apéritif, soupe, tartiflette/salade, dessert et café compris. .

Salle des fêtes Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 08 97

English : Karatoké

L’événement Karatoké Saint-Bazile a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Ouest Limousin