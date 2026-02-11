Karatoké Saint-Bazile
Karatoké Saint-Bazile samedi 7 mars 2026.
Karatoké
Salle des fêtes Saint-Bazile Haute-Vienne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Venez déguisés ! Venez vous amuser! Si vous aimez la tartiflette et la musique cette soirée est faite pour vous.
Au menu apéritif, soupe, tartiflette/salade, dessert et café compris. .
Salle des fêtes Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 23 08 97
