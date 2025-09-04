Kareen Guiock-Thuram Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Kareen Guiock-Thuram Parvis des Droits de l'Homme Lannion jeudi 19 mars 2026.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-19 20:00:00

2026-03-19

Feeling good.

Vingt ans après la disparition de Nina Simone, Kareen Guiock-Thuram, voix et silhouette familière des médias français, sort un premier album en hommage à la reine du jazz. Et pour un premier disque, il fallait oser s’attaquer à un tel répertoire ! Un pari réussi, puisque le disque se classera, entre autres distinctions, dans le top 10 des meilleurs albums de l’année 2023 selon Jazz Radio.

Sur scène, accompagnée d’un trio de haute voltige, la chanteuse est d’une authenticité désarmante. Elle relit avec une élégance rare, grands classiques et titres méconnus de l’icône afro-américaine. Orchestration, tempo, phrasé sur le fil de l’émotion, tout est dans la sincérité et la délicatesse.

Une voix exceptionnelle au service d’un répertoire exceptionnel. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

