Kareen Guiock-Thuram, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Kareen Guiock-Thuram Jeudi 5 mars, 20h45 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:45:00+01:00 – 2026-03-05T22:05:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:45:00+01:00 – 2026-03-05T22:05:00+01:00

Un hommage vibrant

Un phrasé sobre et puissant, une voix soyeuse et envoûtante, tout en fantaisie et délicatesse, la chanteuse Kareen Guiock-Thuram rend un hommage de toute beauté à celle qui l’a touchée en plein cœur : l’incontournable Nina Simone. Journaliste passionnée de jazz, la chanteuse dévoile sur scène son premier album Nina, salué par la critique. En trio, elle revisite les grands standards, entrecoupés de confidences sur son idole. Une parenthèse musicale habitée, puissante et délicate.

AUTRE REGARD SUR NINA SIMONE

