KARHI Troyes en Scènes Place Saint-Rémy Troyes

KARHI, de son vrai nom Karhi Nyamugusha, a grandi dans une famille d’artistes.

En écoutant des artistes novateurs comme Robert Glasper, Thundercat et Kendrick Lamar, il a décidé de se tourner vers le hip-hop, combinant chant, rap et vibraphone, son instrument de prédilection.

À travers une musique multiculturelle, Karhi cherche à susciter une curiosité artistique chez tous et chacun.



En partenariat avec le Festival des Nuits de Champagne .

Place Saint-Rémy

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

