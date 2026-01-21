Karim Blal Trio Le Baiser Salé Paris

Italien d’origine et parisien d’adoption, Karim Blal est un pianiste aussi inventif que virtuose. Nourri par l’écoute des grands noms du jazz, il s’est très vite forgé un style bien à lui, tout en restant profondément attaché à la tradition des grands pianistes, une influence qu’on retrouve clairement dans sa musique.

Déjà très respecté par ses pairs, Karim a eu la chance de se former auprès de figures majeures comme Barry Harris et Kenny Barron. Il s’est produit sur de nombreuses scènes réputées un peu partout dans le monde : du Blue Note Milano en Italie au Victoria Nasjonal Jazzscene en Norvège, en passant par le Fasching Jazz Club en Suède, le Chorus Jazz Club en Suisse ou encore la Philharmonie de Minsk en Biélorussie.

Toujours en mouvement, sa musique déborde d’énergie et mêle avec naturel grands standards et compositions personnelles. Entouré de son trio, Karim navigue entre héritage jazz et sonorités plus actuelles.

Le vendredi 13 février 2026

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 13 février 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif web : 26 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 21 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

