Karim Blal Trio Le Baiser Salé Paris
Karim Blal Trio Le Baiser Salé Paris vendredi 13 février 2026.
Italien d’origine et parisien d’adoption, Karim Blal est un pianiste aussi inventif que virtuose. Nourri par l’écoute des grands noms du jazz, il s’est très vite forgé un style bien à lui, tout en restant profondément attaché à la tradition des grands pianistes, une influence qu’on retrouve clairement dans sa musique.
Déjà très respecté par ses pairs, Karim a eu la chance de se former auprès de figures majeures comme Barry Harris et Kenny Barron. Il s’est produit sur de nombreuses scènes réputées un peu partout dans le monde : du Blue Note Milano en Italie au Victoria Nasjonal Jazzscene en Norvège, en passant par le Fasching Jazz Club en Suède, le Chorus Jazz Club en Suisse ou encore la Philharmonie de Minsk en Biélorussie.
Toujours en mouvement, sa musique déborde d’énergie et mêle avec naturel grands standards et compositions personnelles. Entouré de son trio, Karim navigue entre héritage jazz et sonorités plus actuelles.
Le vendredi 13 février 2026
de 21h30 à 23h00
de 19h30 à 21h00
payant Tarif web : 26 EUR
Tarif sur place : 30 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 21 EUR
Tarif Jeune : 10 EUR Tout public.
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
