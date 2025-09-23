Karim Duval Entropie Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Karim Duval Entropie

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Vous avez dit “Entropie” ? L’entropie, c’est une mesure du désordre, de l’agitation, de l’énergie que l’on dissipe, tous les jours, à chaque instant. Naturellement, par le simple fait de bouger, se gratter, exister… ou volontairement, en s’énervant au volant d’une voiture, en passant des heures sur nos écrans, en s’extasiant béatement sur des objets, des applis, des sports, des plats (pardon des “expériences”…) toujours plus innovants ; en courant après le temps pour une vie optimale… C’est un fait on crée de l’entropie. Et vu de l’extérieur, ça donne envie d’en faire un truc drôle !

Texte et mise en scène Karim Duval .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Karim Duval Entropie Saint-Malo a été mis à jour le 2025-09-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel