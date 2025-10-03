KARIM DUVAL – KARIM DUVAL DANS ENTROPIE – SALLE FREDERIC MISTRAL Chateauneuf Le Rouge

L’entropie, c’est une mesure du désordre, de l’agitation, de l’énergie que l’on dissipe, tous les jours, à chaque instant. Naturellement, par le simple fait de bouger, se gratter, exister… ou volontairement, en s’énervant au volant d’une voiture, en passant des heures sur nos écrans, en s’extasiant béatement sur des objets, des applis, des sports, des plats (pardon : des expériences …) toujours plus innovants ; en courant après le temps pour une vie optimale… C’est un fait : on crée de l’entropie. Et vu de l’extérieur, ça donne envie d’en faire un truc drôle !Le spectacle de la semi-maturité, celui de la quarantaine : cet âge entre deux âges où on espère encore peser un peu sur le monde alors qu’il semble nous échapper.Karim Duval affirme ici ce style qui a séduit des centaines de milliers de spectateurs et d’internautes, privilégiant le fond ; toujours le fond, mêlé à de petits détails de la vie quotidienne qui rendent le spectacle universel et percutant.Réchauffement climatique, éducation, travail, intelligence artificielle, technologie… Tout y passe, à travers une écriture ciselée et ses atouts fétiches : autodérision, improvisation, une pointe de poésie, et un stand up toujours ponctué de personnages ; des plus lisses (le consultant n’est jamais bien loin) aux plus fous : ce spectacle changera votre vision du pop-corn. Et des huîtres. Et de la tisane.

SALLE FREDERIC MISTRAL MONTEE DE L’EGLISE 13790 Chateauneuf Le Rouge 13