Karim Duval Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Karim Duval Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Tarif : 8.5 – 8.5 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

ENTROPIE

Mardi 17 Mars- 20h30

Salle Senghor

Tarif B

Humour Théâtre

Tout public dès 12 ans 1h30

L’apparente décontraction de Karim Duval révèle bientôt une rare maîtrise du jeu avec le public. Femme Actuelle

L’entropie, ça désigne une mesure du désordre, de l’énergie qu’on dissipe à chaque seconde. Rien qu’en scrollant sur nos portables, en s’extasiant sur des objets ou en s’exaspérant au volant d’une voiture. L’entropie, Karim Duval connaît humoriste, comédien et scénariste, il a aussi une ligne ingénieur sur son CV. C’est dire s’il a pu débusquer les paradoxes et les absurdités de notre société technologique.

Avec une dose d’autodérision et une pointe de poésie, Karim Duval s’empare des mille et un détails de la vie quotidienne. Réchauffement climatique, éducation, travail, intelligence artificielle, tout passe au crible de son humour incisif et de son regard acéré ! Au passage, son spectacle changera notre vision du pop-corn. Et des huîtres. Et de la tisane. Au gré de sketches jubilatoires, Karim Duval nous invite à réfléchir sur notre place dans l’univers, l’imprévisibilité de nos existences et la beauté du chaos qui nous entoure. .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

