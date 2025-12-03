KARIM GHARBI – COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries
KARIM GHARBI – COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries vendredi 27 mars 2026.
KARIM GHARBI Début : 2026-03-27 à 21:30. Tarif : – euros.
Karim Gharbi, un humoriste talentueux, est reconnu pour ses spectacles d’humour qui captivent réellement le public.Son sens de l’humour incisif, audacieux et son habileté à dépeindre de manière humoristique les réalités sociales et culturelles contribuent à l’exceptionnelle popularité de ses spectacles.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13