KARIM GHARBI Le Mans vendredi 16 janvier 2026.
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-16 21:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Karim Gharbi, un humoriste talentueux, est reconnu pour ses spectacles d’humour qui captivent réellement le public.
Son sens de l’humour incisif, audacieux et son habileté à dépeindre de manière humoristique les réalités sociales et culturelles contribuent à l’exceptionnelle popularité de ses spectacles. .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
