KARIM GHARBI

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Karim Gharbi, un humoriste talentueux, est reconnu pour ses spectacles d’humour qui captivent réellement le public.

Son sens de l’humour incisif, audacieux et son habileté à dépeindre de manière humoristique les réalités sociales et culturelles contribuent à l’exceptionnelle popularité de ses spectacles. .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement KARIM GHARBI Le Mans a été mis à jour le 2025-12-26 par CDT72