KARIM GHARBI – THEATRE LINO VENTURA Nice

KARIM GHARBI Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

SAS SMARTARTECH présente :Karim Gharbi, un humoriste talentueux, est reconnu pour ses spectacles d’humour qui captivent réellement le public.Son sens de l’humour incisif, audacieux et son habileté à dépeindre de manière humoristique les réalités sociales et culturelles contribuent à l’exceptionnelle popularité de ses spectacles. A savoir :- Spectacle interdit pour les moins de 10 ans- Spectacle en arabe.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LINO VENTURA 168 BD DE L’ARIANE 06300 Nice 06