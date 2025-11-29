KARIM MANAÏ PERROK’ Nantes

KARIM MANAÏ PERROK’ Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Karim Manaï a grandi à Pornic, cet enfant de la côte a toujours eu la passion de créer à partir de ses mains. Aujourd’hui, cet artiste a plusieurs vies : à la fois DJ, plasticien, sculpteur, peintre…Personnage reconnu dans la région nantaise, vous avez surement déjà rencontré ce grand collectionneur de vinyles et de ghetto-blasters au détour d’un concert ou d’une expo.Avec SHYFUMI & CH!LLED il partage surtout sa passion pour la musique lors de ses sets endiablés dont lui seul a le secret. Très éclectique dans sa sélection, du funk à la techno, en passant par la tropicale house, il aime s’abandonner et piocher dans sa collection de vinyles pour vous faire partager ses plus belles pépites.https://www.instagram.com/manaikarim/https://soundcloud.com/karimmanai

PERROK’ Nantes 44000