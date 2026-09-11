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Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste Brive-la-Gaillarde

samedi 12 décembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
16 Rue Majour
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Seul(s), le premier duo en solo.

Comment un comédien va-t-il pouvoir assurer seul un spectacle initialement prévu à deux ?

Lâché par sa partenaire juste avant de monter sur scène, mais pressé par son producteur véreux, il n’aura d’autre choix que d’assurer le spectacle, quoi qu’il en coûte .   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste

L’événement Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

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