Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste Brive-la-Gaillarde
samedi 12 décembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Seul(s), le premier duo en solo.
Comment un comédien va-t-il pouvoir assurer seul un spectacle initialement prévu à deux ?
Lâché par sa partenaire juste avant de monter sur scène, mais pressé par son producteur véreux, il n’aura d’autre choix que d’assurer le spectacle, quoi qu’il en coûte . .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste
L’événement Karim Mendil- Seul(s) à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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