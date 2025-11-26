Karine Dubernet : Carabistouilles Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Campagnes électorales, affaires, corruption, promesses bidon… Bienvenue au royaume des Carabistouilles ! Et si la démocratie n’était qu’un tour de passe-passe ? Après Perlimpinpin, Karine Dubernet revient démonter, avec l’humour ravageur qu’on lui connaît, la plus grande illusion collective de notre temps. Des urnes à l’arnaque, des débats aux magouilles, elle décrypte le grand cirque électoral avec une jubilation contagieuse.Des candidats plus lisses que leurs promesses, des partis sans partisans, des électeurs en PLS… Bienvenue dans le plus grand numéro de prestidigitation politique !Mais derrière la satire, une question : à quel moment le peuple a-t-il cessé de tenir la manette ? Entre personnages hauts en couleur et punchlines acérées, Karine Dubernet signe un seule-en-scène décapant où l’on rit jaune, bleu, rouge… et surtout très fort. Représentations du 13 au 15 janvier 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr