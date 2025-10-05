KARINE DUBERNET DANS PERLIMPINPIN – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt

KARINE DUBERNET DANS PERLIMPINPIN Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Connue pour son humour incisif et audacieux, Karine Dubernet livre ici une satire humoristique mordante des travers de notre société.Spectacle d’humour qui rit des ficelles du pouvoir, Perlimpinpin est une invitation à s’amuser des sujets d’actualité, abordant avec finesse et intelligence des thèmes comme la politique, la santé, l’écologie, et les questions sociétales.Chroniqueuse dans la Revue de Presse Paris Première & sur Rire et Chansons, avec des interprétations charismatiques et des personnages incroyablement incarnés, les performances sur scène de Karine Dubernet sont louées pour leur énergie contagieuse et un sens inné du rythme comique.

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92