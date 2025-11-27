KARINE DUBERNET – KARINE DUBERNET – CARABISTOUILLES – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

KARINE DUBERNET – KARINE DUBERNET – CARABISTOUILLES Début : 2026-05-02 à 21:00. Tarif : – euros.

Campagnes électorales, affaires, corruption, promesses bidon… bienvenue au royaume des Carabistouilles ! Et si la démocratie n’était qu’un tour de passe-passe ? Après Perlimpinpin, Karine Dubernet revient démonter, avec l’humour ravageur qu’on lui connaît, la plus grande illusion collective de notre temps : la démocratie. Des urnes à l’arnaque, des débats aux magouilles, elle décrypte le grand cirque électoral avec une jubilation contagieuse. Des candidats plus lisses que leurs promesses, des partis sans partisans, des électeurs en PLS… bienvenue dans le plus grand numéro de prestidigitation politique ! Mais derrière la satire, une question : à quel moment le peuple a-t-il cessé de tenir la manette ? Entre personnages hauts en couleur et punchlines acérées, Karine Dubernet signe un seule-en-scène décapant où l’on rit jaune, bleu, rouge… et surtout très fort. Auteurs : Karine Dubernet & Carole Greep Mise en scène : Marc PistolesiLes billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/karine-dubernet-carabistouilles

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69