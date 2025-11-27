KARINE DUBERNET – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

COLLECTIF ENSEMBLE Début : 2026-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine,des années de tournées au quatre coins de France en festivals ou sur les scènes les plusprestigieuses… Les points communs entre les artistes du collectif ENSEMBLE !!! nemanquent pas. Pour autant, réunir ensemble sur scène les 2 chanteurs de Sinsémilia(Mike et Riké), 2 membres historiques de Tryo (Guizmo et Manu), ainsi que Vanupié(etc…) n’avait jamais été fait jusqu’à présent.Le but du collectif ENSEMBLE !!! pour ces artistes ? Prendre et transmettre du plaisir !Comment ? En revisitant ensemble les grands titres de leurs répertoires respectifs auxfrontières du reggae et de la chanson française.De la bonne humeur, des chansons que l’on connaît tous, rearrangées pour l’occasion, destextes qui font tellement sens dans une époque troublée, un moment simple et chaleureuxqui fera du bien à toutes et tous.

ESPACE CULTUREL – LES PIEUX ALLEE DE LA FOSSE 50340 Les Pieux 50