KARINE DUBERNET – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

KARINE DUBERNET Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : KARINE DUBERNETKARINE DUBERNET dans « Perlimpinpin »Connue pour son humour incisif & audacieux, Karine Dubernet se rit des ficelles du pouvoir. Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient plus en forme que jamais dans « Perlimpinpin », une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de notre société. Politique, santé, écologie… tout y passe, avec une plume affûtée et une dose de malice irrésistible.Sous ses allures de spectacle comique, « Perlimpinpin » est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.Un seul mot d’ordre : rire de tout, mais avec style.Le Saviez-vous ?Karine officie dans l’émission La Revue de Presse sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons avec la Drôle de Minute de Karine Dubernet dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès. Elle est reconnue pour ses spectacles percutants, où elle mêle adroitement humour, satire sociale et absurde. Ses performances sur scène sont louées pour leur énergie contagieuse et son sens inné du timing comique. Avec son interprétation charismatique et son écriture astucieuse, chaque spectacle de Karine Dubernet promet une soirée inoubliable, pleine de rires et de réflexions. Son humour décalé et son style unique ont contribué à la fidélisation d’un large public, faisant d’elle une figure respectée dans l’industrie de l’humour.Auteur : Karine Dubernet, Carole Greep, Stéphane RoseMise en scène : Marc Pistolesi

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63