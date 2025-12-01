Karine DUBERNET sur la scène du Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon
Karine Dubernet avec son spectacle Perlimpinpin passera par la scène du Destino à Mâcon.
Connue pour son humour incisif & audacieux, Karine Dubernet se rit des ficelles du pouvoir.
Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient plus en forme que jamais dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de notre société. Politique, santé, écologie… tout y passe, avec une plume affûtée et une dose de malice irrésistible.
Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.
Un seul mot d’ordre rire de tout, mais avec style. .
Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
