Karine DUBERNET sur la scène du Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon

Karine DUBERNET sur la scène du Destino

Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Karine Dubernet avec son spectacle Perlimpinpin passera par la scène du Destino à Mâcon.

Connue pour son humour incisif & audacieux, Karine Dubernet se rit des ficelles du pouvoir.

Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient plus en forme que jamais dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de notre société. Politique, santé, écologie… tout y passe, avec une plume affûtée et une dose de malice irrésistible.

Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque — subtil, intelligent, et surtout… hilarant.

Un seul mot d’ordre rire de tout, mais avec style. .

