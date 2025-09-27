Karine et Tony – L’Incartade Compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Karine et Tony – L’Incartade Compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 23:30 – 23:59

Gratuit : non Tarif unique 15 € Spectacle dans le cadre du festival La Nuit du théâtre(pass 3 spectacles à 35 €) Tout public

Entre souvenirs attendrissants et franches rigolades, grosses looses et petites victoires, nous accompagnons nos deux héros dans leur quotidien et la magie des petits riens.Après Pierre & Martine et Bernard & Claudine, Karine & Tony est la troisième trilogie conçue par Céline Lemarié et Aurélien Mallard. Un peu comme Star Wars, mais en moins cher… sauf qu’avec nous, c’est vous qui décidez de la fin.Écrit et interprété par Céline Lemarié & Aurélien MallardDurée : 1h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/