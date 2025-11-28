KARINE LYACHENKO LA DARONNE – COMEDIE D’AMIENS Amiens

UN PUTAIN DE CONTE DE FEE Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 2 personnages de Gérard Pinter.L’histoire :Comment un brave garçon, chômeur, flemmard et détendu, se transforme-t-il en tueur en série malgré lui ? Un malheureux coup d’épée dans une affiche et le terrible engrenage se met en marche en cette journée qui avait pourtant si bien commencé. Les événements s’enchaînent jusqu’au délire pour notre plus grand plaisir ! À chaque coup de sonnette, tout bascule… est-ce la fatalité ? Imprévisible, drôle, rythmée, cette comédie pas comme les autres est saluée par la critique. Le public se tord de rire, sursaute, participe et surtout devient complice de ce Putain de conte de fée.

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31