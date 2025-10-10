Karl

Châteauroux Indre

Mercredi 2026-02-04

2026-02-04

2026-02-04

Dans un cube, deux manipulatrices, qu’on ne voit pas, animent de bien étranges marionnettes ce sont des jeux de tangram aimantés qui glissent sur une toile tendue… Magique !

Karl, biscornu, incomplet, prend son courage à deux angles et part à la recherche de Bô.

Le tangram est un casse-tête chinois composé de sept formes géométriques en bois qu’on assemble pour former des milliers de combinaisons différentes. Karl est un bonhomme tangram composé de pièces plutôt malicieuses, voire indisciplinées ! Gardien de phare, il vit isolé au beau milieu de l’Océan où il garde ses petits bouts de lui à leur place, bien ordonnés. Mais voici que Bô, un de ses petits bouts de lui, se lasse de cette monotonie. Curieux et indépendant, il part…

Quelle belle idée d’imaginer des formes géométriques rêveuses, éprises d’horizons nouveaux ! Cette jolie fable poétique sur l’amitié invite les enfants à éprouver la séparation et la joie des retrouvailles à travers un ingénieux et délicat ballet rythmé par une élégante création sonore. .

English :

In a cube, two unseen manipulators animate very strange puppets: magnetized tangram sets that glide over a stretched canvas? Magical!

Karl, bent out of shape and incomplete, takes his courage in both directions and sets off in search of Bô.

German :

In einem Kubus animieren zwei Manipulatorinnen, die man nicht sieht, seltsame Marionetten: Es sind magnetisierte Tangram-Spiele, die auf einer gespannten Leinwand gleiten? Es ist magisch!

Der unvollständige Karl nimmt all seinen Mut zusammen und macht sich auf die Suche nach Bô.

Italiano :

In un cubo, due manipolatori, che non vediamo, animano delle strane marionette: sono dei tangram magnetizzati che scivolano su una tela tesa? Magico!

Karl, creatura pasticciona e incompleta, si fa coraggio e parte alla ricerca di Bô.

Espanol :

En un cubo, dos manipuladores, a los que no podemos ver, animan unas marionetas muy extrañas: son conjuntos de tangrams imantados que se deslizan por un lienzo tensado? ¡mágico!

Karl, una criatura chapucera e incompleta, se arma de valor y parte en busca de Bô.

