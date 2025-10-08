Karl Compagnie Betty Boibrut’ space AGAPIT Saint-Maixent-l’École

Karl Compagnie Betty Boibrut’ space AGAPIT Saint-Maixent-l’École mercredi 8 octobre 2025.

Karl Compagnie Betty Boibrut’

space AGAPIT Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Jeune public

durée 30mn

dès 3 ans

Un voyage initiatique et merveilleux, raconté par le biais de plusieurs jeux de tangram, animés sur toile glissante.

Karl est un bonhomme tangram, anguleux, composé de sept pièces géométriques, malicieuses et indisciplinées. Karl est gardien de phare. Il vit isolé au beau milieu de l’océan où il garde ses petits bouts de lui à leur place, bien rangés, ordonnés, tel le chef d’une garnison militaire. Mais Bô, un de ses petits bouts de lui, est différent. Il se lasse de cette monotonie. Rêveur, Bô s’imagine l’horizon. Curieux, il s’aventure hors du carré. Indépendant, il part… Karl, biscornu, incomplet, accablé par la tristesse mais prenant son courage à deux angles, décide de larguer les amarres et de partir, cahin-caha, à la recherche de Bô.

Marionnettistes Pauline Tanneau, Isabelle Tesson

betty-boibrut.fr .

space AGAPIT Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

English : Karl Compagnie Betty Boibrut’

German : Karl Compagnie Betty Boibrut’

Italiano :

Espanol : Karl Compagnie Betty Boibrut’

L’événement Karl Compagnie Betty Boibrut’ Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre