Karla da Silva – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes 11 juillet 2025 21:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-11 21:00 –

Gratuit : oui Tout public

Roda de Samba Karla da Silva fait partie de la nouvelle génération de chanteuses-auteures-compositrices issues des quartiers populaires de Rio de Janeiro. Installée à Lisbonne mais native de Madureira, l’un des berceaux de la samba carioca, elle a façonné sa voix puissante, chargée d’émotion et des histoires du peuple brésilien, dans les nuits bohèmes du fameux quartier de Rio : Lapa. Elle intègre l’influence du candomblé, de la morna cap-verdienne et du semba angolais dans sa musique, renforçant ainsi l’ascendance afro-brésilienne de son œuvre. Lors de ses rodas de samba, ce temps festif emblématique du Brésil où les artistes sont « en rond » autour d’une table et le public est invité à chanter et danser avec eux, c’est toute une façon de vivre qui se dévoile.Recréons, pour un soir, l’ambiance des rodas enfiévrées de Rio ! Karla da Silva : chant lead & petites percussions / Hatyla Gabriel : cavaquinho & choeurs / Caio Marcio : guitare 7 cordes & choeurs / Gugu Soul : surdo, cuica & choeurs / Kayodê Encarnação : caisse-claire, congas & choeurs / Erivelton Silva : pandeiro & choeurs Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/