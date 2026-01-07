Karmen Ferrailleur (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 20:30 –

Gratuit : non 24 € en résa / 25 € sur place 24 € en résa / 25 € sur place Réservation : https://shotgun.live/fr/events/karmen-nantes Tout public

Rap Après la sortie remarquée de son album « Comment t’aimer sans diamants ? » en avril 2025, Karmen s’impose comme l’une des figures montantes de la scène francophone. Artiste, auteur, compositeur, toplineur, Karmen porte ce projet par une plume affûtée, une voix grave et sensible, et un univers aux influences latines. L’album, salué par la critique et le public, explore les failles, les espoirs, et les liens avec une rare intensité émotionnelle.À l’occasion de cette sortie, Karmen annonce sa tournée pour une dizaine de concerts à travers la France, la Belgique et la Suisse. Une série de dates intimes et fortes, à l’image de son projet, pour faire résonner en live toute la beauté brute de ses textes et l’élégance de sa mise en scène.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://www.leferrailleur.fr/evenement/karmen/5065



Afficher la carte du lieu Ferrailleur (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

