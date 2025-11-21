KARMEN – LA BULLE CAFE Lille

KARMEN Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES EN ACCORD AVEC LIVE NATION & CASCADE MUSIC PRÉSENTE : KARMENAprès la sortie remarquée de son album « Comment t’aimer sans diamants ? » en avril 2025, Karmen s’impose comme l’une des figures montantes de la scène francophone. Artiste, auteur, compositeur, toplineur, Karmen porte ce projet par une plume affûtée, une voix grave et sensible, et un univers aux influences latines. L’album, salué par la critique et le public, explore les failles, les espoirs, et les liens avec une rare intensité émotionnelle. À l’occasion de cette sortie, Karmen annonce sa tournée pour une dizaine de concerts à travers la France, la Belgique et la Suisse.? Une série de dates intimes et fortes, à l’image de son projet, pour faire résonner en live toute la beauté brute de ses textes et l’élégance de sa mise en scène.Karmen en concert à Lille, à La Bulle Café, le 21 novembre 2025, une soirée rare à ne pas manquer.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59