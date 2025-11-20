KARMEN Rock School Barbey Bordeaux

KARMEN Jeudi 20 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

20 € (Prévente – Hors frais de location)

25 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T23:59:00

Fin : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T23:59:00

KARMEN

Après la sortie remarquée de son album « Comment t’aimer sans diamants ? » en avril 2025, Karmen s’impose comme l’une des figures montantes de la scène francophone.

Artiste, auteur, compositeur, toplineur, Karmen porte ce projet par une plume affûtée, une voix grave et sensible, et un univers aux influences latines. L’album, salué par la critique et le public, explore les failles, les espoirs, et les liens avec une rare intensité émotionnelle.

À l’occasion de cette sortie, Karmen annonce sa tournée pour une dizaine de concerts à travers la France, la Belgique et la Suisse. Une série de dates intimes et fortes, à l’image de son projet, pour faire résonner en live toute la beauté brute de ses textes et l’élégance de sa mise en scène.

Karmen en concert à Bordeaux à la Rock School Barbey le 20 novembre 2025, une soirée rare à ne pas manquer.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Karmen en concert à la Rock School Barbey karmen rap