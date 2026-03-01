KARNAVAL

Salle des fêtes Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le carnaval de Florac fait son grand retour !

Au programme de la fête défilés, bal, concours, concerts, déambulation, feu de joie et autres surprises !

Le carnaval de Florac fait son grand retour !

Le 28 mars, venez revivre ensemble cette belle tradition, organisée par deux associations le Foyer Rural La Source et Loz’pot’asso.

Au programme de la fête défilés, bal, concours, concerts, déambulation, feu de joie et autres surprises !

Le comité des fêtes sera présent sur l’Esplanade avec une buvette, de délicieuses crêpes et des confettis pour amuser les petits et les grands !

Les inscriptions sont ouvertes pour le défilé enfant (15h à la salle des fêtes) et pour le concours de costume adulte (19h à la salle des fêtes) ! On limite la jauge à une quinzaine de participation alors dépêchez-vous de vous inscrire en contactant Salomé pour le concours adulte (06.02.62.37.07) ou Tanguy pour le défilé enfant (06.59.41.25.65).

On vous attend nombreux ! .

Salle des fêtes Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 02 62 37 07

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English :

Florac’s carnival is back!

On the program: parades, balls, contests, concerts, processions, bonfires and other surprises!

L’événement KARNAVAL Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes