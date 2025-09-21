Karnaval Nomade & bal surprise – Mathilde Rance / Cie Myxomycètes Maison Zola – Musée Zola-Dreyfus Médan

Après trois jours d’ateliers avec danseurs et chanteurs amateurs du territoire, la chorégraphe Mathilde Rance présente Karnaval Nomade, comme une procession de créatures masquées, parées de costumes sonores. Entre rituel, défilé et carnaval, ces créatures farouches invitent le public à un jeu d’apparitions et de disparitions. Une « meute loufoque » pour une parade présentée lors des Journées européennes du patrimoine dans le jardin de la Maison Zola – Musée Dreyfus de Médan. La parade sera suivie d’un bal participatif en plein air.

Maison Zola – Musée Zola-Dreyfus 26 Rue Pasteur, 78670 Médan, France Médan 78670 Yvelines Île-de-France 0139753565 https://www.maisonzola-museedreyfus.com Maison construite au milieu du XIXe siècle. Émile Zola l’achète en 1878 et fait construire l’aile nord (cuisine, salle à manger, cabinet de travail). En 1885, ajout de l’aile sud où se trouve la salle de billard. Le domaine s’agrandit le long de la Seine et dans l’île du Platais (1880 : kiosque norvégien, chalet provenant de l’exposition universelle de 1878) , puis construction de communs et d’une serre. Autoroutes A13 ou A14 sortie 7, direction Villennes puis Médan. SNCF : Gare Saint-Lazare, ligne J direction Mantes-la-Jolie par Poissy, descendre à Villennes-sur-Seine. 20 minutes de marche ou bus 43 direction Les Mureaux (arrêt Château à Médan). RER A : gare de Poissy puis bus 43.

