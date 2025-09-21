Karnavalcade Mairie d’Emmerin Emmerin

Karnavalcade Mairie d’Emmerin Emmerin dimanche 21 septembre 2025.

Karnavalcade Dimanche 21 septembre, 15h30 Mairie d’Emmerin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Dans le cadre de Fiesta, chacun est invité à participer à une déambulation costumée, animée et en musique pour célébrer l’équinoxe d’automne, moment où la nature commence à prendre ses quartiers d’hiver et se prépare à un sommeil réparateur. Avec plein d’animations avant, pendant et surtout un final plein de surprises.

Nous allons jouer une ode à la folie, un hymne au joyeux désordre. La Karnavalcade c’est la rue qui s’emballe, les quartiers en délire, et la clique qui joue des musiques brinquebalantes. Une fiesta extravagante, une déferlante de couleurs, de bruits bizarres et de gens tout aussi bizarres dans des costumes faits maison.

On compte sur chacun pour venir le 21 septembre, qui pour tambouriner sur une boîte de conserve, qui pour danser sous le soleil ou sous la pluie, qui pour crier au monde qu’on est là et bien là, bruyants, brillants et délibérément délirants.

La Karnavalcade c’est une fête qui se rêve dès aujourd’hui, se prépare, se bidouille à la maison, à l’école, au centre de loisirs, dans des ateliers où tout le monde met la main à la pâte.

On va y partager des idées, des astuces de couture, et nos talents (cachés?) d’artistes plasticiens : costumes, masques, pavois, drapeaux et autres oriflammes colorés, bigarrés, de guingois, mais surtout joyeux. On y confectionnera aussi des animaux-bâtons, à têtes de cheval, de zèbre, de grenouilles, et autres bestioles que nous chevaucherons allègrement dans une joyeuse Karnavalcade.

Rdv en mairie à 15h30 puis déambulation dans les rues !

Mairie d’Emmerin 1 rue des fusillés emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France

Le dimanche 21 septembre, grosse Fiesta dans les rues d’Emmerin !

La gardienne de l’eau