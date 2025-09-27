Karnaval’Oise Beauvais

Karnaval’Oise Beauvais samedi 27 septembre 2025.

Karnaval’Oise

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez vivre une journée haute en couleurs et en muse en découvrant le marché antillais dès 10h ! Dès 15h, laissez-vous emporter par l’ambiance chaleureuse et festive des Caraïbes.

Au programme déambulation animée au rythme des sons traditionnels antillais, danses, sourires, et découverte des richesses artisanales et culinaires des îles.

Un véritable voyage sensoriel vous attend, entre effluves d’épices, couleurs chatoyantes et rythmes entraînants. Ne manquez pas également le showcase musical, une performance vibrante à ne surtout pas rater ! 0 .

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 7 49 47 56 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Karnaval’Oise Beauvais a été mis à jour le 2025-08-12 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis