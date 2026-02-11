Karnavaloké Salle Apollo Boucau

Karnavaloké

Salle Apollo Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Les Troupadours du CCSBT proposent un Karnavaloké, karaoké déguisé animé par DJ Vincent.

Une petite restauration maison vous attend sur place crêpes, pâtisseries, quiches, pizzas… et le concours du plus beau déguisement. .

Salle Apollo Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

