KARO NO LIMIT ! Sète vendredi 24 octobre 2025.

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Karo, c’est le parcours atypique d’une chef d’entreprise reconvertie dans l’humour, à presque 40 ans. Elle a su transformer son parcours singulier en une expérience hilarante et inspirante.

Avec sa plume aiguisée, Karo aborde des thèmes familiers le couple, la charge mentale, la parentalité, l’identité féminine et l’accomplissement de soi.C’est une femme attachante et audacieuse, qui reflète nos instants de fragilité autant que nos moments de courage c’est le miroir de nos petites imperfections.Karo, c’est le parcours atypique d’une chef d’entreprise reconvertie dans l’humour, à presque 40 ans. Elle a su transformer son parcours singulier en une expérience hilarante et inspirante.Elle met en lumière les absurdités de la vie et les dualités humaines, tout en offrant une perspective libératrice et déculpabilisante à travers l’humour.Le saviez-vous ?13 Festivals d’humour dont le Festival National des Humoristes 6 Prix .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Karo is the atypical story of a company director who, at the age of almost 40, turned to humor. She has turned her singular career into a hilarious and inspiring experience.

German :

Karo ist der atypische Werdegang einer Unternehmerin, die mit fast 40 Jahren in den Humor umgestiegen ist. Sie hat es geschafft, ihren einzigartigen Werdegang in eine urkomische und inspirierende Erfahrung zu verwandeln.

Italiano :

Karo è la storia atipica di una direttrice d’azienda che, a quasi 40 anni, si è data alla commedia. È riuscita a trasformare la sua singolare carriera in un’esperienza esilarante e stimolante.

Espanol :

Karo es la atípica historia de una directora de empresa que, con casi 40 años, se ha pasado a la comedia. Ha conseguido convertir su singular carrera en una experiencia hilarante e inspiradora.

