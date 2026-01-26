Karoké décalé au BDP Bar de la Poste Guéret

Karoké décalé au BDP

Bar de la Poste 2 bis rue Martinet Guéret Creuse

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Premier Karaoké du Bar de la Poste animé par Fisher.

Ce soir, on oublie la justesse, la retenue et le bon goût (enfin… presque).

Place aux tubes cultes, aux fausses notes assumées et aux tenues FLUO qui piquent les yeux.

Que tu chantes comme une casserole ou comme une star des années 80, le micro est à toi.

Ici, on applaudit tout le monde, surtout les plus audacieux.

Ambiance décomplexée, paillettes imaginaires et second degré obligatoire.

Viens chanter faux, mais fort. .

Bar de la Poste 2 bis rue Martinet Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 50 28 79 09

