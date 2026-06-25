Karol G LDLC Arena Décines-Charpieu

Décines-Charpieu

Karol G

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 64.1 – 64.1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

KAROL G a annoncé une date à Lyon-Décines de sa tournée mondiale événement Viajando Por El Mundo Tropitour , le 21 juillet 2027. La star internationale présentera sa production scénique la plus ambitieuse à ce jour au Groupama Stadium !

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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

KAROL G has announced a date in Lyon-Décines for her global tour, “Viajando Por El Mundo Tropitour,” on July 21, 2027. The international star will present her most ambitious stage production to date at Groupama Stadium!

L’événement Karol G Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme