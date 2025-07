Karol’en concert La Halte du Facteur Hauterives

Karol’en concert La Halte du Facteur Hauterives samedi 26 juillet 2025.

Karol’en concert

La Halte du Facteur 3 Quai de la Galaure Hauterives Drôme

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-08-23

Venez passer une belle soirée avec ce concert acoustique, pop rock et variétés. Cocktails et planches possibles.

La Halte du Facteur 3 Quai de la Galaure Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 61 97 lhdf26@gmail.com

English :

Come and enjoy this acoustic, pop-rock and variety concert. Cocktails and platters available.

German :

Verbringen Sie einen schönen Abend mit diesem Akustik-, Pop-Rock- und Varieté-Konzert. Cocktails und Brettln sind möglich.

Italiano :

Venite a godervi un concerto acustico, pop rock e di varietà. Sono disponibili cocktail e piatti.

Espanol :

Ven a disfrutar de un concierto acústico, de pop rock y de variedades. Cócteles y platos disponibles.

