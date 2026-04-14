KÁROLY FERENCZY – MODERNITÉ HONGROISE – MODERNITÉ HONGROISE LE PETIT PALAIS – PARIS Paris
KÁROLY FERENCZY – MODERNITÉ HONGROISE – MODERNITÉ HONGROISE LE PETIT PALAIS – PARIS Paris mardi 14 avril 2026.
KÁROLY FERENCZY – MODERNITÉ HONGROISE – MODERNITÉ HONGROISE Début : 2026-04-14 à 00:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE PETIT PALAIS – PARIS AVENUE WINSTON CHURCHILL 75008 Paris 75
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