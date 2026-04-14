Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

KÁROLY FERENCZY – MODERNITÉ HONGROISE – MODERNITÉ HONGROISE LE PETIT PALAIS – PARIS Paris

KÁROLY FERENCZY – MODERNITÉ HONGROISE – MODERNITÉ HONGROISE LE PETIT PALAIS – PARIS Paris

KÁROLY FERENCZY – MODERNITÉ HONGROISE – MODERNITÉ HONGROISE LE PETIT PALAIS – PARIS Paris mardi 14 avril 2026.

Lieu : LE PETIT PALAIS - PARIS

Adresse : AVENUE WINSTON CHURCHILL

Ville : 75008 Paris

Département : 75

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 00:00

KÁROLY FERENCZY – MODERNITÉ HONGROISE – MODERNITÉ HONGROISE Début : 2026-04-14 à 00:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PETIT PALAIS – PARIS AVENUE WINSTON CHURCHILL 75008 Paris 75

À voir aussi à Paris (75)