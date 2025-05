Karpaty Cirque, Magie, Acrobaties – Uzos, 17 mai 2025 20:30, Uzos.

Pyrénées-Atlantiques

Karpaty Cirque, Magie, Acrobaties Salle des Fêtes Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Spectacle proposé dans le cadre du Festival 1,2,3 Pestacles 10ème édition

Par la troupe Malabo de Valencienne Espagne

Un prestigieux cirque russe se lance dans un périple afin de réaliser son rêve Faire découvrir son art au public !

La troupe Malabo nous raconte les migrations, mais aussi la fantaisie et le pouvoir su rire. Sur scène, quatre artistes circassiens incarnent des personnages imprévisibles et pétris d’amour pour la vie et le Cirque.

Venez vivre ce voyage plein de vie, de magie, d’acrobaties, de surprises et de rire… .

Salle des Fêtes

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Karpaty Cirque, Magie, Acrobaties

German : Karpaty Cirque, Magie, Acrobaties

Italiano :

Espanol : Karpaty Cirque, Magie, Acrobaties

L’événement Karpaty Cirque, Magie, Acrobaties Uzos a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Pau